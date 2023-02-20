Bu hafta onların geliri 3'e 5'e katlanacak! 5 burç para kapınızı çalacak! 2023'te şans balonunun patladığı burçlar belli oldu!
2023'te şans balonunun patladığı burçlar belli oldu! Bu hafta onların haftası olacak. 5 burç çok dikkat etmeli. Yeni haftaya bir derece Balık burcunda yaşanacak olan yeniay ile başlayacağız. Peki bu hafta hangi burçları neler bekliyor? İşte 20-26 Şubat 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları.
Haftalık burç yorumları yayımlandı. Bu hafta hangi burçları neler bekliyor belli oldu. özellikle İkizler, Balık, Akrep, Yay, Kova burçları tetikte olun! 20-26 Şubat 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları açıklandı. Bu hafta Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve önümüzdeki pazar günü ise İkizler burcunda olacak. Ay'ın burcunuzdaki etkilerini görmek için haberimizin devamına geçiniz.
İşte Astrolog Murat İpek'ten 20-26 Şubat 2023 haftası burç yorumları...
KOÇ
Bu hafta yeniay ile duyduğunuz güvensizlikler, sırlar, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler, ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik kazanabilirsiniz.
BOĞA
Balık burcunda yaşanacak olan yeniay sizi sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında düşündürecek gibi durmakta.
İKİZLER
Bu haftaki gökyüzü size statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında olumlu yönde bir hareketlilik getirebilir. Fırsatları kaçırmayın.