Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? 17 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 8 kg toz deterjanın fiyatı düştü! Isıtıcı, kalın polar...
BİM 17 Şubat aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde merak edilirken kataloğu görenler marketlere akın etmeye başladı. 8 kg toz deterjanın fiyatı düştü Isıtıcı, kalın polar çeşitleri de indirimde girdi. İşte BİM kataloğu tam liste.
18.02.2023 11:31 - Son Güncelleme: 18.02.2023 11:31
BİM 17 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta market ihtiyaçları ve beyaz eşya, elektronik ürünler yer alıyor. Kataloğa göre Beyaz Ankastre Set 3.999 TL, 43 İnç Android TV 3.999 TL, Çift Yönlü Isıtıcı 399 TL, Tava 89 TL, Çerezlik Seti 109 TL, Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 99 TL, Kablosuz Kulaklık Fs44 Tws 199 TL, Kapüşonlu Sweatshirt 189 TL, Kirli Çamaşır Sepeti 119 TL'ye düştü. İşte BİM yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste...