’Bu günleri de mi görecektik?’ diyeceksiniz! Yakın zamanda tüm dünyayı ters düz edecek çılgın teknoloji geliyor!

Bal arısı krizi son derece hassas bir konudur ve milyonlarca bilim insanı bunu çözmek için gece gündüz çalışmaktadır. Ancak sonunda bir çözümün eşiğinde olabiliriz ve çözüm hiç beklenmedik bir yerden, yani o Mars'tan geliyor. 2018 yılının Mayıs ayında Walmart, Holland ronları olarak tanımlanan robot arılar için bir patent başvurusunda bulunduğunda birçok insanın ilgisini çekti. Bu araçların amacı bitkiler arasında polen taşınmak ve meyve ve tohumların büyümesini kolaylaştırmaktı.