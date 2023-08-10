Bu görüntüler tüylerinizi diken diken yapacak! Dünyanın en zehirlisi o ilimizde ortaya çıktı! Vatandaşlar kabusu yaşadı!

1 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mustafa Gökmenoğlu adındaki bir kişi, bahçesindeki yeşillik alanda farklı bir görünüme sahip örümcek tespit etti.

2 Merakını yenemeyen Gökmenoğlu, örümceğin fotoğraflarını çekerek tanıdığı olan İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker'e haber verdi. Daha sonra örümceğin nadir bir örümcek türünden olduğu ortaya çıktı.