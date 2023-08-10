Bu görüntüler tüylerinizi diken diken yapacak! Dünyanın en zehirlisi o ilimizde ortaya çıktı! Vatandaşlar kabusu yaşadı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mustafa Gökmenoğlu adındaki bir kişi, bahçesindeki yeşillik alanda farklı bir görünüme sahip örümcek tespit etti.
Merakını yenemeyen Gökmenoğlu, örümceğin fotoğraflarını çekerek tanıdığı olan İstanbul Üniversitesi Veteriner Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynep Diker'e haber verdi. Daha sonra örümceğin nadir bir örümcek türünden olduğu ortaya çıktı.
Ayvalık'ın Sahilkent Mahallesi'nde yaşanan olay, adeta doğanın gizemli ve şaşırtıcı yanlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Mahalle sakinlerinden Mustafa Gökmenoğlu, bahçesinde ilginç görünüme sahip bir örümcekle karşılaşınca durumu hemen aynı sitede oturan komşusu Veteriner Sağlık Bölümü öğrencisi Zeynep Diker'e bildirdi.