Bu görüntüde saklanan baykuşu 30 saniyeden daha kısa bir sürede gören herkesten zekiymiş! Resme bir göz atın!
Saklanan baykuşu tespit edin: Bu görüntüde bir baykuşun ormanlık bir sahneye karıştığı günümüzün optik illüzyonunu tespit etmek zordur. 30 saniyeden daha kısa sürede tespit edin. Resme bir göz atın!
Aşağıdaki görsel yanılsama, bu görüntüde saklanan baykuşu 30 saniyeden daha kısa sürede tespit etmek zor olduğundan, meydan okuyanların kafasını karıştırdı. Optik illüzyonlar, gerçekte olduğundan farklı olarak algıladığımız resimler veya görüntülerdir. Gözlerimizin beynimize, gerçekle uyuşmayan bir şeyi algılamamız için bizi kandıran bilgiler gönderdiğinde gerçekleştiğine inanılıyor.
Bu görüntüdeki ormanlık sahne güzel ama gizli bir baykuşu var. Bazen bir şey görür ve o kadar şaşırırsınız ki, gözlerinizi ovuşturup tekrar bakmanız gerekir. Belki de bir optik illüzyon tarafından kandırıldınız. Sebep ne olursa olsun, optik illüzyonlar bize gerçekte olmayan bir şeyi söylüyormuş gibi görünür. Neler oluyor? Bu resimde saklanan gerçekten bir baykuş mu? Nerede? Bunu öğrenmek için aşağı kaydırın.
Baykuşların, insanların gördüğü gibi, her iki gözü de dümdüz ileri gördükleri söylenir. Bu, binoküler görme olarak bilinir ve kuşun mesafeleri doğru bir şekilde yargılamasını sağlar. Baykuş gözleri, neredeyse karanlık olduğunda görmelerine yardımcı olacak şekilde uyarlanmıştır. Baykuşlar, kuş ailesindeki özel bir kategoridir. Geceleri avlanan bir gece kuşu olarak ünlüdür. Çoğunlukla yalnız uçarlar, ancak bazen "parlamento" olarak bilinen gruplar halinde görülürler.
Resme bir kez daha dikkatlice bakın. Bu resimde saklanan baykuşu 30 saniyeden daha kısa bir sürede görebiliyor musunuz?
Baykuşu 30 saniyeden daha kısa sürede göremiyorsanız endişelenmeyin. Kabul ediyoruz. Bazı ipuçları için aşağı kaydırın. Resimde, güzel bir ormanlık sahne oluşturan bir ağacın güçlü kabuğu var. Resmin merkezine yakından bakın. Ne gözlemledin?
Cevap için aşağı kaydırın.
Şimdi, ağaçta bir baykuş bulabilir misin? Eğer öyleyse, öğrenmeniz ne kadar sürer? 30 saniyeden az mı?