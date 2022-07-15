Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT'ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay! Erken emeklilik isteyenler dikkat!
Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Erken emeklilik amacıyla SGK doğrultusundan yayılan çoğu program bu vatandaşlar yararlı olurken, çoğu vatandaş ise olduğu meslek grubuna göre tanınmış özel hakları tam olarak bilmiyor. Staj sürelerinin de emeklilik süresinden sayılmasını sağlayacak teknik ise ilgi çekti!
Erken emeklilikte yeni çoğu ayrıntı gün yüzüne çıktı! Bir yandan EYT'lilerin sorunları, başka yandan 3600 ek gösterge meselelerinin gündemde bulunduğu şu zamanlarda birtakım meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik uygulamalarının neler bulunduğu araştırılmaya başladı. Bir süredir gündemde yer alan staj süreleri bu kapsam tarafında emekliliğe tesir edebilir. Normal şartlar altında staj süreleri emeklilikte tesirli değil. Fakat bu meslek grubu bağlamında enteresan ayrıntı ilgi çekiyor! Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte ayrıntılar…
Hem de sigorta başlangıç tarihleri de söz hususu sürelerin değişmesinde etkili olabiliyor. SGK doğrultusundan eksik primlerin ödenerek emekliliği öne çeken uygulamalar arasında doğum, askerlik ve vatan dışı borçlanmaları gibi alternatifler yer alıyor.