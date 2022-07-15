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Haberler Trend Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT'ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay! Erken emeklilik isteyenler dikkat!

Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT'ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay! Erken emeklilik isteyenler dikkat!

Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Erken emeklilik amacıyla SGK doğrultusundan yayılan çoğu program bu vatandaşlar yararlı olurken, çoğu vatandaş ise olduğu meslek grubuna göre tanınmış özel hakları tam olarak bilmiyor. Staj sürelerinin de emeklilik süresinden sayılmasını sağlayacak teknik ise ilgi çekti!

takvim.com.tr
15.07.2022 12:22 - Son Güncelleme: 15.07.2022 12:22
Erken emeklilik isteyenler dikkat! Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT’ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay!

Erken emeklilikte yeni çoğu ayrıntı gün yüzüne çıktı! Bir yandan EYT'lilerin sorunları, başka yandan 3600 ek gösterge meselelerinin gündemde bulunduğu şu zamanlarda birtakım meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik uygulamalarının neler bulunduğu araştırılmaya başladı. Bir süredir gündemde yer alan staj süreleri bu kapsam tarafında emekliliğe tesir edebilir. Normal şartlar altında staj süreleri emeklilikte tesirli değil. Fakat bu meslek grubu bağlamında enteresan ayrıntı ilgi çekiyor! Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte ayrıntılar…

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Erken emeklilik isteyenler dikkat! Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT’ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay!

Borçlanma Yoluyla Emeklilik Tarihi Öne Çekilir!

Ülkemizdeki emeklilik yasalarına göre çalışanlarda üç esas koşul aranıyor. Bu koşullar arasında yer alan yaş, sigortalılık zamanı ve prim miktarı öneme alınıyor.

Erken emeklilik isteyenler dikkat! Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT’ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay!

Hem de sigorta başlangıç tarihleri de söz hususu sürelerin değişmesinde etkili olabiliyor. SGK doğrultusundan eksik primlerin ödenerek emekliliği öne çeken uygulamalar arasında doğum, askerlik ve vatan dışı borçlanmaları gibi alternatifler yer alıyor.

Erken emeklilik isteyenler dikkat! Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT’ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay!

Fakat borçlanma staj sürelerini kapsamıyor. Bu durumun istisnası ise birtakım meslek kümeleri amacıyla tanımlanmış durumda.

Erken emeklilik isteyenler dikkat! Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT’ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay!

Bu Meslek Gruplarında Staj Süreleri

Staj döneminde ödenen sigorta primi yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı amacıyla sınırlı tutuluyor.

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