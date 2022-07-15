Bu formül işe giriş tarihinizi öne çekecek! EYT'ye bile gerek yok! Milyonlarca çalışanın kaçırdığı o detay! Erken emeklilik isteyenler dikkat!

Erken emeklilikte yeni çoğu ayrıntı gün yüzüne çıktı! Bir yandan EYT'lilerin sorunları, başka yandan 3600 ek gösterge meselelerinin gündemde bulunduğu şu zamanlarda birtakım meslek kümeleri amacıyla erken emeklilik uygulamalarının neler bulunduğu araştırılmaya başladı. Bir süredir gündemde yer alan staj süreleri bu kapsam tarafında emekliliğe tesir edebilir. Normal şartlar altında staj süreleri emeklilikte tesirli değil. Fakat bu meslek grubu bağlamında enteresan ayrıntı ilgi çekiyor! Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte ayrıntılar…