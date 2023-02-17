Bu fiyatlar izdiham yaratır! 81 ilde fiyatlar indi! 4 litre Ayçiçek yağı 139,95! 1 gün sonra ŞOK'ta dev indirim başlıyor! Ped, sürpriz ürünler...
Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar market market indirim ararken ŞOK devreye girdi. Bu hafta ŞOK'ta onlarca üründe indirimler yapıldı. Bu noktada internet arama motorlarında sıkça ''ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?'' şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. Peki ŞOK'un indirimli ürünler neler? Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdında indirim var mı? İşte ŞOK güncel 16-21 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu.
17.02.2023 10:10 - Son Güncelleme: 17.02.2023 10:11
1 gün sonra ŞOK'ta dev indirim başlıyor! Bu fiyatlar izdiham yaratır! 81 ilde fiyatlar indi! 4 litrelik Ayçiçek yağının 139,95'ye satılmaya başlandığı ŞOK marketlerde bu hafta tuvalrt kağıdı, ped, deterjani kahvaltılık ürünlerin yanı sıra, tekstil ürünler ve beyaz eşyada indirim uygulandı. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? ŞOK marketleri tarafından iki farklı katalog paylaşıldı. Kataloglardan birinde indirimlerin 18 Şubat'ta başlayacağı duyuruldu. Diğer katalogdaki ürünlerin ise indirimli satışları başladı bile. işte ŞOK güncel katalog.