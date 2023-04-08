Bu çiçeğe dokunanlar yandı! Sadece Türkiye’ye yetişiyor! 250 bin TL para cezası var

Ters lale, doğada nadir olarak görülen ve olağanüstü bir bitki türü olarak biliniyor. Ters lale, benzersiz görünümü ve ilginç biyolojik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu laleyi koparmanın cezası çok yüksek. 20 gün ömrü olan ve halk arasında ağlayan gelin olarak adlandırılan ters laleyi koparanlara 250 bin TL'ye yakın para cezası uygulanıyor.