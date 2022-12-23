Bu burç sahipleriyle evlenenler kafasını duvarlara vurur! 2023 yılına az bir süre kala dikkat! Bu burçlar insanı hasta eder!

Burçlarla ilgili olarak öncelikli husus iyi anlaşmaktır. Faklı element gruplarına sahip burçlar iletişim zorlukları çekmektedir. Fakat her burç için anlaşılması ve iletişim kurması zor olan birbirinden farklıdır. Bu doğrultuda ilişki tercihlerinde burçlara bakılacaksa istatistiksel verilerden faydalanmalıdır.