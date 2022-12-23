Bu burç sahipleriyle evlenenler kafasını duvarlara vurur! 2023 yılına az bir süre kala dikkat! Bu burçlar insanı hasta eder!
Astrolojinin doğru gördüğü bu veriler ışığında ilişki tercihleri yapmakta fayda vardır. İlişki testlerinde daima olumlu sonuçlar gösteren yay ve kova çifti farklı element gruplarına sahiptir. Fakat anlaşmada zorluk çekmezler. Genel hatları ile insan ilişkilerinde elementleri ele alarak seçim yapmak doğru bir tercih değildir. Fakat çoğu burcun iyi geçinemediği istatistiksel verilere bakılarak görülmektedir. Bu iki burç hangileridir? Birlikte bakalım.
Burçlarla ilgili olarak öncelikli husus iyi anlaşmaktır. Faklı element gruplarına sahip burçlar iletişim zorlukları çekmektedir. Fakat her burç için anlaşılması ve iletişim kurması zor olan birbirinden farklıdır. Bu doğrultuda ilişki tercihlerinde burçlara bakılacaksa istatistiksel verilerden faydalanmalıdır.
Oğlak Burcu
Sahip olduğu karakter özellikleri ile anlaşması en zor olan burçlar arsında ilk sırada gelir. Bunun sebebi oğlak burcun iş kolik olmasıdır.
Kafası iş ve paradan başka bir şey ile meşgul olmayan oğlak burçları ikili ilişkilerde başarısızdır. Uyarılmayı sevmeyen oğlak burcu aniden gösterdiği ters tepkiler ile çevresindekileri kendisinden uzaklaştırmaktadır.
Kendini ifade etmekte çoğu zaman zorlanan oğlak burçları genellikle doğru anlaşılamaz. Yanlış anlaşılmaktan korktuğu için doğru anlaşılması mümkün değildir.