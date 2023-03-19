Bu baharat mutluluğun anahtarını bizzat sunuyor! Antidepresan yanında vız kalır! Derdi tasayı unutacaksınız!

Zerdeçal bitkisinin kökü birçok kültürde geleneksel bir ilaç olmasının yanı sıra baharat olarak kullanılıyor. Dünya genelinde yaygın kullanımı olan zerdeçalın antidepresan gibi etkisi olduğu iddia ediliyor. Öte yandan bağışıklık sistemi, cilt sağlığı ve kolesterol seviyeleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu düşünülüyor. Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin adlı madde serotonin üretimini artırdığı ve depresyon duygunuzu yenmenize sebep olduğu söyleniyor. Yapılan son araştırmaların bunu gösterdiği iddia ediliyor.