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Haberler Trend Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Çeşme Yarımadası'nda, adeta altın damlatan sakız ağaçları, vatandaşlar için büyük bir gelir kapısı oluşturuyor. Bu eşsiz ağaçlar, özellikle kadınlar için kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Sakız ağacı, bilimsel adıyla Pistacia lentiscus, Anacardiaceae familyasından bir ağaç türüdür. Bu ağaç, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ve özünde sakız üretimi için kullanılan önemli bir bitkidir. Sakız ağacı, 5-7 metreye kadar uzayabilen, çalı veya ağaç formunda bir bitkidir.

23.05.2023 16:34 - Son Güncelleme: 23.05.2023 16:34
Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Kadın istihdamını artırmak ve kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla başlatılan bir proje kapsamında, kullanım hakları kadınlara verilen bu ağaçlar sayesinde gelir elde ediliyor.

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Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Yıllarca Yunanistan'ın tekelinde olan ve Sakız Adası ile özdeşleşen sakız ağacı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2014 yılında başlattığı "Sakız Eylem Planı" ile artık İzmir'in incisi Çeşme Yarımadası'nda da yetiştirilmeye başlandı.

Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Toplamda bin dekarlık bir alanda, yaklaşık 100 bin sakız ağacı toprakla buluşturuldu. "Damla Sakızının Toplumsal ve Ekonomik Yönden Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, bölgede yaşayan kadınların kurduğu Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, sakız ağaçlarının kullanım hakları verildi.

Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Bu sayede, elde ettikleri sakızları kullanarak damla sakızlı kurabiye, damla sakızlı macun gibi ürünler üretmeleri sağlandı. Bu proje ile hem aile bütçelerine katkı sağlanması, hem de İzmir ve ülke ekonomisine destek olunması hedefleniyor.

Bu ağaçtan altın akıyor altın! Vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarışıyor! Bir kilosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Projenin tanıtım toplantısında konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, elde edilen sakızın gıda, kozmetik ve sağlık sektörlerinde önemli bir hammadde olduğunu vurguladı.

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