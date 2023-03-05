Bu 5 günü bir köşeye not edin! 2858 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetler için bir bir tarih verdi! "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 2858 yılından geldiğini iddia eden bir kişi bomba iddialar ortaya attı. Bu kişi videosunda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olaylar yaşanacağını öne sürdü. Zaman yolcusunun iddiaları arasında en dikkat çekeni, 2024 yılında bazı insanların süper güç sahibi olacağı yönünde oldu. Bu iddia, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü ve hatta bazıları "Umarım süper güç kazananlardan biri ben olurum" şeklinde yorumlar yaptı.