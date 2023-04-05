Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok’tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

Sosyal medya kullanıcıları son günlerde 2850'li yıllardan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusundan bahsediyor. Bu kişi 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylar hakkında paylaşımlar yaptı ve tüm dünyanın dikkatini çekecek iddialar ortaya koydu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise bazı insanların süper güç sahibi olacağıydı. Kimileri bu iddiayı hayal ürünü olarak değerlendirirken bazıları ise olası bir senaryo olarak gördüğünü ifade etti.