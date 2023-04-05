RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok'tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok'tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

Zaman yolculuğu iddiası dönem dönem sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. 500 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok'tan kehanetleri için bizzat tarih verdi. Zaman yolcusu videoda 2024 yılında bazı şaşırtıcı olayların yaşanacağını öne sürdü. 500 yıl ilerden geldim diyen TikTok kullanıcısının iddiaları kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun altına yapılan yorumlarda bazı kişiler süper güç kazanmanın hayalini kurarken bazıları da bu iddialara şüpheyle yaklaştı.

05.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 05.04.2023 16:25
Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok’tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

Sosyal medya kullanıcıları son günlerde 2850'li yıllardan geldiğini iddia eden bir zaman yolcusundan bahsediyor. Bu kişi 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylar hakkında paylaşımlar yaptı ve tüm dünyanın dikkatini çekecek iddialar ortaya koydu. Yaptığı paylaşımlarda 2024 yılında yaşanacak şaşırtıcı olaylardan bahseden bu kişi, söyledikleriyle adeta tüm dünyanın dikkatini çekti. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise bazı insanların süper güç sahibi olacağıydı. Kimileri bu iddiayı hayal ürünü olarak değerlendirirken bazıları ise olası bir senaryo olarak gördüğünü ifade etti.

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Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok’tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

3 GÜNÜ AKLINIZIN BİR KÖŞESİNE YAZIN!

Kendini '2858 yılından bir zaman yolcusu' olarak tanımlayan kişi öyle iddialar ortaya attı ki duyanlar şaştı kaldı.

Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok’tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

Binlerce beğeni alan videoya "Ben 2858 yılından gerçek bir zaman yolcusuyum, 2024'te gelecek bu 3 tarihi unutmayın." sözleriyle başlayan kişi kehanetlerini peş peşe sıraladı.

Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok’tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

Zaman yolcusu olduğu iddia edilen kişinin iddiaları ise insanları son derece şaşırttı.

Bu 3 günü sakın es geçmeyin! 525 yıl ileriden geldim diyen adam TikTok’tan kehanetleri için açık açık tarih verdi! Artık hiçbir şey...

İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRDI

Kullanıcılar zaman yolcusunun iddialarını abartılı buldu ve "Geçen yıl ki kehanetlerin hiçbiri tutmadı. Hala bekliyorum" gibi ifadeler kullandı.

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