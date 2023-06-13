Böylesi görülmedi! Yaşamak için her şeyi yiyorlar! Duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor! Meğer insan etini bile...
Hint Okyanusu'nun Andaman Adaları'nda yer alan Kuzey Sentinel Adası, sıra dışı bir halkın, Sentinelese Kabilesi'nin ev sahipliği yapıyor. Bu ilkel kabile, yüzyıllardır modern dünyadan izole bir şekilde yaşamını sürdürmekte ve sıradışı bir kültüre sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak, kabileden kaynaklanan saldırganlık nedeniyle, adaya yapılan her türlü ziyaret yasaklanmış durumdadır. Hatta geçmişte bir turistin vahşi bir şekilde öldürülmesi, Sentinelese Kabilesi'nin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.
Sentinelese Kabilesi'nin kökeni ve tarihçesi, araştırmacılar için hala bir sır perdesi oluşturuyor. Kabile üyelerinin tam sayısı bilinmemekle birlikte, yaklaşık olarak 50 ile 150 arasında değiştiği tahmin edilmektedir.
SENTITEL KABİLESİ ÇOK TEHLİKELİ
Sentinelese Kabilesi'nin en dikkat çeken özelliği, dış dünyayla olan etkileşimden kaçınması ve saldırgan bir tutum sergilemesidir.
Daha önce adaya yapılan girişimlerde, kabileden üyelerin ok ve yaylarla saldırıda bulunduğu ve tekneleri taşlayarak püskürttüğü bilinmektedir. Bu nedenle, Kuzey Sentinel Adası, Hindistan hükümeti tarafından tamamen koruma altına alınmış ve ziyaretçilere kapatmıştır.
Hint Okyanusu'nun gizemli adalarından biri olan Kuzey Sentinel Adası, ilkel yaşamın son temsilcilerinden birini barındırıyor: Sentinelese Kabilesi. Bu esrarengiz kabile, modern dünyadan izole bir şekilde yaşayan, nadir bulunan bir topluluktur.