Böylesi görülmedi! Yaşamak için her şeyi yiyorlar! Duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor! Meğer insan etini bile...

Daha önce adaya yapılan girişimlerde, kabileden üyelerin ok ve yaylarla saldırıda bulunduğu ve tekneleri taşlayarak püskürttüğü bilinmektedir. Bu nedenle, Kuzey Sentinel Adası, Hindistan hükümeti tarafından tamamen koruma altına alınmış ve ziyaretçilere kapatmıştır.