Böyle pişirince 1 tencere bile yiyebilirsiniz! 12 dakika kuralı! Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna'dan makarna tavsiyesi!
Ünlü Şef Danilo Zanna, en lezzetli makarna tarifini paylaştı. Bu tarif oldukça basit olmasına rağmen, küçük püf noktalarıyla makarnayı üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Makarnayı pişirirken suya yeterli miktarda tuz eklemek önemlidir. Tuz, makarnanın kendine has bir lezzet kazanmasını sağlar. Genellikle 1 litre suya 1 yemek kaşığı tuz eklemek idealdir. Makarnayı süzdükten sonra soğuk suyla yıkamak yerine sıcak suyla bekletmek daha iyidir. Sıcak su, makarnanın daha sıcak kalmasını ve sosun daha iyi yapışmasını sağlar.
Ünlü Şef Danilo Zanna en güzel makarna için tarifi verdi! Bu püf noktasıyla 1 tencere bile yiyebilirsiniz. Oldukça basit bir şekilde en lezzetli makarnayı hazırlayabileceğinizi belirten Zanna gizli makarna tarifini açıkladı. İşte Danilo Zanna'nın makarna tarifi...
TUZU SU KAYNAYINCA ATIN
"Makarnayı haşlayacağınız su daha kaynamadan içine atacağınız tuz hiçbir işe yaramayacaktır, üzgünüm. Tuz tencerenin dibine çökecek, erimekte zorlanacak, hatta erimeyecektir. Erimeyen tuz makarnaya geçmez ve makarnanız da tuzsuz olur. Üstelik bu erimeyen tuz tencerenizin dibine bile zarar verebilir. Su tam kaynadıktan sonra atılan tuzsa suda erir."
SUYA YAĞ EKLEMEYİN
"Makarna yapışmasın diye haşlama suyuna yağ eklendiğini duyduğumda kafamda kimya cetveli belirdi resmen. Küçükken okulda deneyler yapardık ve birçoğunu hâlâ hatırlıyoruzdur eminim. Suya eklenen yağ çözünmez ve yüzeyde baloncuklar halinde yüzer. Ne kadar karıştırırsak karıştıralım sonuç değişmez. "
SUYA TUTMAYIN
"Bu sebeple, makarna suyuna eklenen yağ sadece yüzeyde kalır ve makarnalarınızın yapışmamasını sağlamaz. Yağ değerli, boşa kullanmamanız için bir not olarak söylüyorum bunu. Bir de haşlanan makarnayı soslamadan önce soğuk suya tutabiliyorlar bazen, lütfen yapmayın. Pişirmeyi böyle durdurmak yerine sudan 1 dakika erken çıkarın, bırakın tavada sosuyla pişsin."