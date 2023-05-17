Böyle pişirince 1 tencere bile yiyebilirsiniz! 12 dakika kuralı! Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna’dan makarna tavsiyesi!

SUYA TUTMAYIN

"Bu sebeple, makarna suyuna eklenen yağ sadece yüzeyde kalır ve makarnalarınızın yapışmamasını sağlamaz. Yağ değerli, boşa kullanmamanız için bir not olarak söylüyorum bunu. Bir de haşlanan makarnayı soslamadan önce soğuk suya tutabiliyorlar bazen, lütfen yapmayın. Pişirmeyi böyle durdurmak yerine sudan 1 dakika erken çıkarın, bırakın tavada sosuyla pişsin."