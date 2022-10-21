Böyle bir karizma yok! "Halit Ergenç'in aynısı..." Dizi oyuncuları halt etmiş! İşte 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarının gerçek halleri!
600 yıl boyunca dünyaya hükmeden padişahların gerçek halleri ortaya çıktı. İşte o resimler...
21.10.2022 13:26 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:27
600 yıl boyunca tüm dünyada hüküm süren padişahların gerçek halleri resmedildi.Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 sene boyunca tarihçilerle çalışarak hükümdarların resimlerini ortaya çıkrdı. Özellikle Kanuni büyük ilgi çekti. İşte 36 padişahın gerçeğe en yakın görüntüsü...