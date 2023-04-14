RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor!

Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor!

Türkiye enerjiden tarıma pek çok alanda kullanılan zengin yer altı kaynaklarıyla dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Adı pek duyulmayan zeolit bu kaynaklar arasında bulunuyor ve son yıllarda organik tarımdan endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar birçok alanda kullanımı nedeniyle büyük rağbet görüyor. Türkiye'deki zeolit yataklarının nerede bulunduğu, önemi ve kullanım alanları ise bu kıymetli madeni duyanlar tarafından merak ediliyor.

14.04.2023 11:07 - Son Güncelleme: 14.04.2023 11:07
Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor!

Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor. Zeolit, doğal bir mineral olup volkanik kökenli olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kristal yapılı bir yapıya sahip ve hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çekiyor. Zeolit, birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırır ve bu özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.

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Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor!

Zeolit, Türkiye'de birçok farklı bölgede bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya'dır.

Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor!

490 MİLYON TONLUK REZERV

Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 490 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor!

Manisa-Gördes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapılmış ve 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edilmiştir.

Bor altın petrol bir yana o bir yana! 490 milyon tonluk dev keşif! Servet avcıları didik didik onu arıyor!

Dünya genelinde zeolit üretimi 2017 yılında 1 milyon 100 bin tona ulaşmıştır. Türkiye'de ise 2021 yılında yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır.

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