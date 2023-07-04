Bisikletle yanından geçerken ne olduğunu anlamadı! Eli bir anda davul gibi şişti... “Acıdan bayılmışım”
Birleşik Krallık'ın Dunbar şehrinde bisiklet süren 16 yaşındaki Ross McPherson, yolda giderken Common Hogweed olarak bilinen Yaban Maydanozu bitkisiyle temas etti ve beklenmedik bir şekilde zarar gördü. Halk arasında "İngiltere'nin en tehlikeli bitkisi" olarak bilinen bu bitki, McPherson'un elinin hızla şişmesine ve kabarcıklar oluşmasına neden oldu. Acılarına dayanamayan genç, acil servise başvurduğunda hastanede bayıldığını itiraf etti.
Ross McPherson, Dunbar bölgesinde bisiklet sürerken ormanlık bir alandan geçti ve birkaç saniye sonra elinde kabarcıklar oluştuğunu fark etti. Eli hızla şişen McPherson, çözümü bir doktora gitmekte buldu. Hastanede yapılan muayeneler sonucunda, McPherson'un Common Hogweed bitkisine dokunduğu ortaya çıktı. Elindeki kabarcıkların, anestezi kullanılmadan alınması gerekti.
Yaban maydanozu, genellikle sulak alanlarda, nehir kenarlarında ve ormanlık bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Latince adı "Apium graveolens" olan bu bitki, maydanozgiller familyasına aittir ve yaprakları ile tanınır. Yaban maydanozunun yaprakları, kıvrık ve ince yapılı olup, parlak yeşil renge sahiptir. Ayrıca, kendine özgü bir kokusu bulunur.
Yaban maydanozunun sağlık açısından birçok faydası vardır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücut için oldukça yararlıdır. İçeriğinde bulunan C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi besin maddeleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.