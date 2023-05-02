Birkaç saat içinde olanlar olacak! Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı! Dünya'ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı!
Güneş fırtınaları, enerjileri açısından büyük ölçekli olaylar olarak kabul edilirler ve Dünya'yı olumsuz yönde etkileyebilirler. Özellikle, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşimleri sonucunda manyetik fırtınalar oluşabilir. Bu durum, radyo iletişimi, uydu haberleşmesi, GPS sistemleri ve diğer elektronik cihazların çalışmasını bozabilir. Ayrıca, manyetik fırtınalar, yüksek rakımlı bölgelerde Aurora Borealis veya Aurora Australis gibi doğal olayların meydana gelmesine de neden olabilir. Güneş fırtınaları hakkında daha fazla araştırma yapmak, gelecekteki olası etkilerinin öngörülmesine yardımcı olabilir ve gerekli önlemlerin alınmasına imkan sağlayabilir.
Son zamanlarda sık sık yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyebilir. Uzmanlar, Dünya genellikle büyük elektrik kesintilerine neden olabileceği uyarılarında bulunduğu olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda NASA SOHO bir yamyam koronal kütle fırlatmasına tanık oldu. Bunun sadece birkaç saat içinde Dünya'yı etkilemesi bekleniyor.
Dünya, yakın bir zamanda G1 sınıfı jeomanyetik bir fırtınayla karşı karşıya kalacak. Ancak, şiddetli bir fırtına beklenmiyor. Bu küçük fırtına, koronal kütle fırlatma bulutu tarafından tetiklenecek.
SpaceWeather tarafından hazırlanan bir rapora göre, yamyam koronal kütle fırlatmaları, gelişmiş manyetik alanlar oluşturarak Dünya'nın manyetosferinde delikler açabilir ve güçlü fırtınalara neden olabilir. Kaydedilen tarihteki en büyük jeomanyetik fırtınaların birçoğu bu şekilde ortaya çıkmıştır.
NASA, yamyam fırlatmaların nasıl çalıştığını açıkladı. Eğer aynı yerden birden fazla koronal kütle bulutu çıkarsa, daha parlak ve hızlı olan sonraki bulutları emebilir.