Birkaç saat içinde olanlar olacak! Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı! Dünya’ya şoke eden etkisi olacak! NASA açıkladı!

Son zamanlarda sık sık yaşanan Güneş fırtınaları Dünya'yı derinden etkileyebilir. Uzmanlar, Dünya genellikle büyük elektrik kesintilerine neden olabileceği uyarılarında bulunduğu olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda NASA SOHO bir yamyam koronal kütle fırlatmasına tanık oldu. Bunun sadece birkaç saat içinde Dünya'yı etkilemesi bekleniyor.