Vav TV İzle
Haberler Trend Bir gramında servet yatıyor! Altından kat kat daha değerli! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

Bir gramında servet yatıyor! Altından kat kat daha değerli! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz! Madenler ciddi bir kazı çalışması ardından çıkarılır. Piyasada daha fazla altın ve gümüş kıymetli maden olarak anılsa da çok daha kıymetli madenlerde bulunmakta. Piyasada birtakım maddelerin 1 gramında bile servet yatıyor. Dünyanın en kıymetli madenlerini bulduğunuz vakit varlıklı olabilirsiniz. Bir mineralin cevher sayısal değerleri taşıması amacıyla Tenör değerlerine sahip olması lazım olur.

takvim.com.tr
16.02.2023 16:09 - Son Güncelleme: 16.02.2023 16:09
Bir gramında servet yatıyor! Altından kat kat daha değerli! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

Dünyada değerli maddeler bulunur. Bazı maddelerin oluşumu yüzyıllarca sürmüştür. Bu maddeler yüksek değerleriyle ön plana çıkmaktadır. İşte dünyadaki en kıymetli maddeler şöyledir;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir gramında servet yatıyor! Altından kat kat daha değerli! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

Antimatter

1 gramı tam 62 trilyon dolardır. Dünyanın en pahalı maddesidir. Bu maddenin uzay yakıtı olarak kullanılacağı düşünülüyor.

Bir gramında servet yatıyor! Altından kat kat daha değerli! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

Kuyrukluyıldız Tozu
Bir gramı 28 milyar Euro olan bu toz "Stardust" uydusu tarafından taşındı.

Bir gramında servet yatıyor! Altından kat kat daha değerli! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

"Wild II" adlı kuyrukluyıldızdan toplanan toz değeriyle insanları şaşırtıyor.

Bir gramında servet yatıyor! Altından kat kat daha değerli! Elinizde varsa anında köşeyi dönersiniz!

Trityum

Bir gramı 30.000 dolar Tritium genel olarak büyük yapılarda ÇIKIŞ işaretlerinde kullanılmaktadır.

SON DAKİKA