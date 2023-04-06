Bir bardak için mucizeye şahit olun! Osmanlı padişahlarının sofrasından eksik olmayan içecek! Şifayı iliklerinizde hissedeceksiniz!

Demirhindi şerbeti Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve Ramazan sofralarında sıkça tüketilen doğal bir içecek olarak hafızalara kazandı. Ana malzemesi Hindistan'da yetişen demirhindi meyvesi olan bu şerbet, 40'tan fazla baharatın karışımıyla hazırlanıyor. Yüzyıllardır hastalıkların iyileşmesinde tüketilen bir şerbet olan demirhindi, şifanın lezzetli halini oluşturuyor. Bu şerbet özellikle pek çok Osmanlı padişahının sofrasından eksik olmuyordu.