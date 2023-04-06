Bir bardak için mucizeye şahit olun! Osmanlı padişahlarının sofrasından eksik olmayan içecek! Şifayı iliklerinizde hissedeceksiniz!
Osmanlı padişahlarının sofrasından eksik olmayan içecek! Bir bardak için mucizeye şahit olun. Şifayı iliklerinizde hissedeceksiniz. Demirhindi şerbeti yaz aylarında tercih edilen serinletici ve rahatlatıcı bir içecek olarak biliniyor. Uzmanlar demirhindi şerbetinin sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ediyor. Şerbetin hazırlanışı oldukça zahmetli bir süreç ancak şifası saymakla bitmiyor. 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin faydalarını sizlere tek tek anlatıyoruz.
Demirhindi şerbeti Osmanlı padişahlarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve Ramazan sofralarında sıkça tüketilen doğal bir içecek olarak hafızalara kazandı. Ana malzemesi Hindistan'da yetişen demirhindi meyvesi olan bu şerbet, 40'tan fazla baharatın karışımıyla hazırlanıyor. Yüzyıllardır hastalıkların iyileşmesinde tüketilen bir şerbet olan demirhindi, şifanın lezzetli halini oluşturuyor. Bu şerbet özellikle pek çok Osmanlı padişahının sofrasından eksik olmuyordu.
ÖYLE FAYDALARI VAR Kİ SAYMAKLA BİTMİYOR
Serinletici ve besleyici özelliğe sahip olan demirhindi şerbetinin, C vitamini, E ve B, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, manganez içeriyor.
Strese yol açan demir eksikliğine karşı birebirdir. Soğutularak boğaz ve ağız gargarası olarak kullanılabilen demirhindi şerbeti kan şekerini dengeler.
Mide asidini azaltır. Yağ yakımını hızlandırır ve enerji verir. Kabızlığa iyi gelen demirhindi, kolesterolü düşürür. Kalp krizini önler.
NASIL HAZIRLANIR?
Şerbetin hazırlanışı oldukça zahmetli bir süreçtir ve 3 farklı aşamadan geçirilir. İlk olarak demirhindi meyveleri ve baharatlar aynı tencere içerisinde yüksek ateşte kaynatılır.