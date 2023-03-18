Bir bardak içen zıpkın gibi oluyor! Canan Karatay ısrarla tüketin dedi! Mucizeyi görünce demlik demlik içeceksiniz!

Kış aylarında olduğumuz şu günlerde özellikle grip ve nezle gibi hastalıklar etkisini gösteriyor. Havaların günden güne soğumasıyla birlikte hastalıkların sayısı artıyor. Ancak doktor tavsiyeleri uygulandığında bu tür hastalıklar kolay bir şekilde iyileşiyor. Verdiği sağlıklı beslenme tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Canan Karatay size çok iyi gelecek bir çay tarifi verdi. Karatay mikrop öldürücü olarak bilinen sumak çayını kesinlikle tavsiye ettiğini söyledi.