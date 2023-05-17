Binlerce vatandaş anında yararlanacak! 2 gün sonra Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz oluyor!
Başkentray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ve İZBAN, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak. Bu özel günde, binlerce insan ücretsiz olarak toplu taşıma imkanından faydalanabilecek. İşte detaylar... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, ülkemizde gençlerin coşkusunu ve milli birliğimizi kutladığımız anlamlı bir gün. Bu özel günün anlam ve önemine dikkat çeken toplu taşıma şirketleri, vatandaşların bayramı daha rahat ve ekonomik bir şekilde kutlamalarını sağlamak amacıyla ücretsiz seyahat imkanı sunuyor.
17.05.2023 10:55 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:55
Başkentray, Ankara'da hizmet veren önemli bir raylı sistem hattıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Başkentray, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu sayede, başkentte yaşayanlar ve ziyaretçiler, bayram coşkusunu doyasıya yaşarken toplu taşıma konusunda da avantajlı olacaklar.
Ücretsiz toplu taşıma hizmetinin sunulacağı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda, Başkentray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ve İZBAN gibi önemli ulaşım hatları ücretsiz olacak.