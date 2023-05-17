Binlerce vatandaş anında yararlanacak! 2 gün sonra Ankara, İstanbul ve İzmir’de ücretsiz oluyor!

Başkentray, Ankara'da hizmet veren önemli bir raylı sistem hattıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda Başkentray, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu sayede, başkentte yaşayanlar ve ziyaretçiler, bayram coşkusunu doyasıya yaşarken toplu taşıma konusunda da avantajlı olacaklar.