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Haberler Trend binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...

binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bina tespit projesi başlattı. Bu kapsamda İstanbullular binalarındaki risk durumunu öğrenmek istiyor. Büyük İstanbul depremi öncesi tedbirli olmak için bina tespiti yapmak isteyenler " İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Peki İBB bina tespiti kaç yıllık evlere yapılıyor? İşte başvuru ekranı ve detayları...

takvim.com.tr
13.02.2023 16:35 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:44
binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin ardından vatandaşlar kendi binalarının durumunu merak etmeye başladı. İBB, 2000 yılından önce inşa edilen binaları ücretsiz olarak inceleyip, risk raporu hazırlayacağını duyurdu. Peki, İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

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binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Bina tespiti projesi' duyurusunda bulundu.

binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...

Açıklamada ise şöyle denildi: "Uzun yıllardır deprem endişesiyle yaşadığınızı; binbir emekle elde ettiğiniz, sevdiklerinizin anılarıyla dolup taşan sıcak yuvanızın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...

Beklenen İstanbul depreminde bu şehrin paydaşı olan bir kişinin bile hayatının riske girmemesini kendimize görev edindik ve bu sebeple var gücümüzle çalışıyoruz.

binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...

Binalarımızın risk durumunu saptayabilmek için 2019 yılında başladığımız "hızlı tarama yöntemi", akademisyenlerimizin de sürece katılımı ile onlarca farklı yöntem arasından seçilmiştir.

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