binatespiti.ibb.istanbul İBB bina inceleme başvuru ekranı: İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? Belediye Ücretsiz bina deprem testi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bina tespit projesi başlattı. Bu kapsamda İstanbullular binalarındaki risk durumunu öğrenmek istiyor. Büyük İstanbul depremi öncesi tedbirli olmak için bina tespiti yapmak isteyenler " İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aranıyor. Peki İBB bina tespiti kaç yıllık evlere yapılıyor? İşte başvuru ekranı ve detayları...
13.02.2023 16:35 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:44
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin ardından vatandaşlar kendi binalarının durumunu merak etmeye başladı. İBB, 2000 yılından önce inşa edilen binaları ücretsiz olarak inceleyip, risk raporu hazırlayacağını duyurdu. Peki, İBB Bina Tespiti NASIL YAPILIR? Bina inceleme sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar...