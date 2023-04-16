Bilim insanları tek tek isim verdi! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar! Sadece o ülkeler ayakta kalacak

Araştırmacılar, enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının "tehlikeli bir durumda" olduğunu belirtti. Uzmanlar, küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini ve böyle bir senaryoya karşı hangi ülkelerin daha dirençli olabileceğini değerlendirdi.