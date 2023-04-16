Bilim insanları tek tek isim verdi! Dünyanın son gününde insanlığa can simidi olacaklar! Sadece o ülkeler ayakta kalacak
Dünya nüfusunun hızla artması, çevresel yıkım, doğal kaynakların tükenmesi, küresel ısınma ve ekonomik dengesizlikler gibi pek çok faktör, bir kıyamet senaryosunun gerçekleşmesine neden olabilir. Bu senaryoda hayatta kalmak için güvenilir bir ülke bulmak hayati önem taşır. Bilim insanları, olası bir kıyamet senaryosunda hayatta kalabilecek en güçlü 5 ülkeyi belirledi. Bu ülkelerin sahip olduğu özellikler, kriz dönemlerinde dayanıklılıklarını korumalarını sağlayacak niteliktedir.
16.04.2023 14:25 - Son Güncelleme: 16.04.2023 14:25
Bilim insanları, artan nüfus, küresel ısınma, ekonomik krizler ve doğal afetler gibi pek çok faktör nedeniyle dünyanın sonunu getirebilecek kıyamet senaryolarını değerlendirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda ise kıyamet senaryosunda ayakta kalabilecek ülkelerin listesi açıklandı.
Sıralama, ülkelerin nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yetenekleri gibi kriterlere göre belirlendi. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar, hayatta kalabilecek ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.