Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!
Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları, kendi verilerini kullanarak gerçekleştirdikleri deneylerde Vocal Tract Organ adı verilen bir cihazla yapay bir gırtlak sesi oluşturdular. Ancak deneylerin sonucunda elde edilen sesler, farklı verilere dayandığı için her bir deneyde farklılık gösterdi.
23.06.2023 00:19 - Son Güncelleme: 23.06.2023 00:19
Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini merak eden bilim insanları, İngiltere'deki York Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri ilginç bir deney ile bu soruya cevap aradılar. Bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) gibi teknolojileri kullanan araştırmacılar, mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştılar. Ancak elde ettikleri sonuçlar, bekledikleri gibi olmadı.