Vav TV İzle
Haberler Trend Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu! Bilim insanları, kendi verilerini kullanarak gerçekleştirdikleri deneylerde Vocal Tract Organ adı verilen bir cihazla yapay bir gırtlak sesi oluşturdular. Ancak deneylerin sonucunda elde edilen sesler, farklı verilere dayandığı için her bir deneyde farklılık gösterdi.

takvim.com.tr
23.06.2023 00:19 - Son Güncelleme: 23.06.2023 00:19
Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini merak eden bilim insanları, İngiltere'deki York Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri ilginç bir deney ile bu soruya cevap aradılar. Bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) gibi teknolojileri kullanan araştırmacılar, mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştılar. Ancak elde ettikleri sonuçlar, bekledikleri gibi olmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Araştırmanın öncülerinden John Schofield, bu çalışmayı neden yaptıklarını "Geçmişte var olan bir sesi yeniden ortaya çıkarabilir miyiz?" sorusuyla açıklıyor.

Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Schofield, o dönemdeki kültürü daha iyi anlamak ve insanların geçmişle iletişim kurabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bu deneyi gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Bu tür çalışmaların, müzelerde ve tarihi mekanlarda geçmişle bağlantı kurmaya yönelik deneyimleri artırabileceğini ifade ediyor.

Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Bilim insanları, bu deneyin ilk hedeflerine ulaşmış durumda. Bir sonraki aşamada ise bir kelime ya da cümle oluşturabilecek seviyede daha gerçekçi sesler elde etmeyi hedefliyorlar.

Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Schofield, Nesyamun gibi mumyalanan firavunlara ait vücutların 3000 yıldır korunduğunu ve yumuşak dokularının hala var olduğunu belirtiyor. Bu nedenle ileride, bu mumyalardan elde edilen sesleri daha gerçekçi bir şekilde taklit edebilmeyi umuyor.

Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!

Bu çalışma, tarihi figürlerin seslerinin canlandırılması konusunda ilginç bir adım oluştururken, daha fazla araştırma ve geliştirme gerektiren bir konu olarak da dikkat çekiyor.

Bilim insanları tabuları yıktı! Olmaz denilen oldu! 3100 yıllık mumya böyle konuşturuldu!
SON DAKİKA