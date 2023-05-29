Bilim dünyası şokta! 100 yıllık bu mumyayı görenler şaşıp kalıyor! Saçları ve teni hala...
Yaklaşık 100 yıl önce henüz iki yaşındayken yaşamını yitiren Rosalia Lombardo her yıl binlerce ziyaretçisini ağırlıyor. Rosalia Lombardo'nun vücudu, ölümünden yaklaşık bir yıl sonra 1920 yılında mumyalandı. Bu mumya "bal mumu mumyalama" tekniğiyle hazırlandı. Bahsedilen bu teknik vücudu mükemmel bir şekilde koruyor ve çürüme sürecini yavaşlatıyor. Birçok efsane ve teorilerin anlatıldığı mumya "Dünyanın en güzel mumyası" olarak ilan edildi.
29.05.2023 19:41 - Son Güncelleme: 29.05.2023 19:41
Dünyanın en güzel mumyası olarak ilan edilen Rosalia hakkındaki birçok söylenti ve teori bulunuyor. Mumyanın hala sarı saçları ve canlı bir teninin olması ne kadar iyi korunduğu gözler önüne seriliyor. Mumyanın etkileyici görünümü, Rosalia Lombardo'nun yüzündeki ifade ve etkileyici gözleriyle ilişkilendiriliyor. Garip ve doğaüstü bir görünümü olan küçük kız 'dünyanın en güzel mumyası' olarak ilan edildi.
Bazı ziyaretçiler Rosalia'nın göz kırptığını ve parladığını öne sürüyor. Rosalia Lombardo'nun 'yanıp sönmesi' bir ışık hilesi.