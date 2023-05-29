Bilim dünyası şokta! 100 yıllık bu mumyayı görenler şaşıp kalıyor! Saçları ve teni hala...

Dünyanın en güzel mumyası olarak ilan edilen Rosalia hakkındaki birçok söylenti ve teori bulunuyor. Mumyanın hala sarı saçları ve canlı bir teninin olması ne kadar iyi korunduğu gözler önüne seriliyor. Mumyanın etkileyici görünümü, Rosalia Lombardo'nun yüzündeki ifade ve etkileyici gözleriyle ilişkilendiriliyor. Garip ve doğaüstü bir görünümü olan küçük kız 'dünyanın en güzel mumyası' olarak ilan edildi.