Bilim dünyası şaşkın! Antik Mısır mumyalarına dair çığır açan keşif! 4500 yıl sonra geri döndü

İlk altın tabutların Avrupa'ya götürülmesinden yüzyıllar sonra eski Mısır mumyaları hala insanların hayal gücünü yakalamak mümkün oluyor. Yeni keşifler bilim adamlarının Antik Mısır ritüelllerine ilişkin algılarına meydan okumaya devam ediyor. Mısır'da arkeologlar ölümden sonraki yaşamın bir parçasını simgeleyen bir mit olan altın dilli mumyaların olduğu eski bir mezar keşfetti.