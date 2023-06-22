Bildiğiniz tüm haziran aylarını unutun! Türkiye için uyarılar peş peşe yapıldı: Önümüzdeki 72 gün boyunca...
Hava tahmin uzmanı Kerem Ökten son açıklamalarında Türkiye'nin önümüzdeki 2 ayını etkileyecek beklenmedik bir durum hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Ökten El Nino etkisinin Türkiye'yi tamamen değiştirebileceğini belirtti. El Nino'nun etkisiyle ülkemizde önemli değişikliklerin yaşanabileceğini ifade eden Ökten özellikle yağış miktarında belirgin bir artış beklediğini vurguladı.
22.06.2023 08:45 - Son Güncelleme: 22.06.2023 08:45
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin beklenmedik bir iklim olayıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Ökten'in verdiği bilgilere göre, El Nino etkisiyle Türkiye'nin genelinde yoğun yağışlı bir döneme girildiği ve bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edeceği öngörülüyor.
El Nino'nun genellikle kuraklığa sebep olduğu bilinen bir olay olduğunu hatırlatan Kerem Ökten bu kez Türkiye'nin El Nino etkisi altında farklı bir hava durumu yaşayabileceğini belirtti.
El Nino etkisiyle ilgili beklentilerin aksine Türkiye'nin önümüzdeki 2.5 ayını kurak bir kış yerine tam tersine bir durumun bekleyebileceğini ifade etti.