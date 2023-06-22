Bildiğiniz tüm haziran aylarını unutun! Türkiye için uyarılar peş peşe yapıldı: Önümüzdeki 72 gün boyunca...

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin beklenmedik bir iklim olayıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Ökten'in verdiği bilgilere göre, El Nino etkisiyle Türkiye'nin genelinde yoğun yağışlı bir döneme girildiği ve bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edeceği öngörülüyor.