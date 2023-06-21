Bildiğiniz haziran aylarını unutun! Uyarılar peş peşe yapıldı: Önümüzdeki 72 gün boyunca...
Hava tahmin uzmanı Kerem Ökten beklenmedik bir durum hakkında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ökten, El Nino etkisiyle Türkiye'nin önümüzdeki 2 ayını tamamen değiştirecek bir durumun ortaya çıkabileceğini açıkladı. Ökten'in açıklamalarına göre, Türkiye'nin El Nino etkisiyle karşı karşıya olması, yağış miktarında belirgin bir artışın yaşanabileceğini gösteriyor. Bu durum önümüzdeki aylarda ülke genelinde daha fazla yağış alabileceğimizi gösteriyor.
21.06.2023 11:29 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:31
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin beklenmedik bir iklim olayıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Ökten'in verdiği bilgilere göre, El Nino etkisiyle Türkiye'nin genelinde yoğun yağışlı bir döneme girildiği ve bu durumun Haziran, Ağustos ve Eylül aylarında da devam edeceği öngörülüyor.
El Nino'nun genellikle kuraklığa sebep olduğu bilinen bir olay olduğunu hatırlatan Kerem Ökten bu kez Türkiye'nin El Nino etkisi altında farklı bir hava durumu yaşayabileceğini belirtti.
El Nino etkisiyle ilgili beklentilerin aksine Türkiye'nin önümüzdeki 2.5 ayını kurak bir kış yerine tam tersine bir durumun bekleyebileceğini ifade etti.