Big Bang ve yapay zekadan sonra şimdi sıra onda! Stephen Hawking'in 50 yıllık kehanetleri gözleri fal taşı gibi açtı! Dünyada tarihinde ilk kez...
Stephen Hawking'in 100 yıllık kehanetleri gözleri fal taşı gibi açtı. Big Bang, yapay zeka derken şimdi o geliyor. Bilimsel araştırmaları 40'ın üzerinde dünya diline çevrilen Stephen Hawking dünyanın en büyük evrenbilimci ve fizik profesörü olarak biliniyor. Hatta öyle ki bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. Ünlü fizikçinin kehanetleri ise duyanları şaşırtıyor.
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking 76 yaşındaki hayatını kaybetmişti. Son derece popüler bir evrenbilimci ve fizik profesörü olan Stephen Hawking, bilim dünyasına kattıkları kadar dünyada ilerleyen yıllarda yaşanacaklarla ilgili söylediği kehanetlerle de akıllara kazınmıştı. Stephen Hawking'in kehanetleri yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Hayatını kaybetmeden önce dünyadaki son zamanlarımız diyerek söze başlayan ünlü fizikçi kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
'DÜNYADAKİ SON ZAMANLARIMIZ'
Çevresel sorunların ve insani çatışmalarının çözülüp çözülmeyeceğine yönelik görüşü sorulan Hawking, dünyadaki günlerimizin sayılı olduğunu ifade ederek, karamsar konuşmuştu:
"Evrimin insan genomununa açgözlülük ve saldırganlığı yerleştirmesinden korkuyorum. Çatışmanın azalacağına dair belirti yok ve askerileştirilmiş teknolojinin ve kitle imha silahlarının gelişimi bu felakete yol açabilir. İnsan ırkının kurtuluşu için en büyük umut, uzaydaki bağımsız koloniler olabilir."
Stephen Hawking, BBC'ye verdiği bir röportajda da insanlığın Dünya'daki vaktinin kısaldığını belirtmişti. Stephen Hawking, iklim değişikliği, astroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfusun Dünya'da kalınması durumunda insanlığı yok edeceğini iddia etmişti.