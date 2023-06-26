Biberin acı olup olmadığını gösteren yöntem! Duyanlar şoke oluyor... 3 saniyede tek bakışla anlayın!

Biber, yemeklere lezzet ve renk katan bir sebzedir. Ancak, biberin acı mı tatlı mı olduğunu bazen gözle tespit etmek zor olabilir. Neyse ki, biberin acılığını anlamak için kullanabileceğiniz bazı pratik ipuçları bulunuyor. İşte biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanızı sağlayacak en popüler yöntem...