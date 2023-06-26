Biberin acı olup olmadığını gösteren yöntem! Duyanlar şoke oluyor... 3 saniyede tek bakışla anlayın!
Biberlerin acılığı bazen gözle tespit etmek zor olabilir. Ancak, biberin acılığını anlamanıza yardımcı olacak bazı pratik ipuçları bulunmaktadır. İşte biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanızı sağlayacak yöntemleri haberimizde derledik.
26.06.2023 09:24 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:24
Biber, yemeklere lezzet ve renk katan bir sebzedir. Ancak, biberin acı mı tatlı mı olduğunu bazen gözle tespit etmek zor olabilir. Neyse ki, biberin acılığını anlamak için kullanabileceğiniz bazı pratik ipuçları bulunuyor. İşte biberin acı mı tatlı mı olduğunu anlamanızı sağlayacak en popüler yöntem...
1. GÖRÜNÜŞE GÖRE ANLAMA:
Genel olarak, küçük boy ve yeşil renkteki biberler daha acı olma eğilimindedir. Bununla birlikte, büyük boy ve kırmızı, sarı veya turuncu renkteki biberler tatlı olma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle, biberin renk ve boyutuna göz atarak acı mı tatlı mı olduğu hakkında bir fikir edinebilirsiniz.