Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt ekarte ediyor!

Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi geldi. Oturma odasındaki dört kelimeyi bulanlar rakibini direkt ekarte ediyor. Test etmek istediğiniz akıl ve görme becerisi bugün size sunduğumuz bu görsel bulmacada yer alıyor. Bu paylaşımda bir aile resmedilmiş ve 4 gizli kelime bulunuyor. Sürprizi kelimeleri belirlemen için 30 saniyeniz var. Görseldeki kelimeleri tek tek tespit etmek için dikkatli olmalısın. Bu eğlenceli gözlem görevini yapacak ve zihninizi ve gözlerinizi çalıştıracak.