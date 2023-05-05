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Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

Sosyal medyada popüler olan son optik yanılsama size büyük bir şaşkınlık yaşatacak. 6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor. Bunun için size verilen süre 5 süre olarak duyuruldu. 5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak. Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.

05.05.2023 17:05 - Son Güncelleme: 05.05.2023 17:05
Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi geldi. 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor. Optik illüzyonlar her zaman insanların ilgisini çekiyor. Görseller yalnızca insanların dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda beynin ve gözlerin gözlem becerilerini geliştirmedeki etkinliğini de artırır. Şimdi sizleri görüntüde 6'ların arasında yer alan B harfini bulmanız isteniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

B HARFİNİ BULABİLİR MİSİN?

6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor.

Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak.

Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.

Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

Burada sunulan yanılsamaya tanık olduktan sonra çoğu insan B harfini ararken şaşkına dönüyor.

Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

Resme yakından bakarsanız görüntünün vurgulanan alanında Gizli B'yi görebilirsiniz.

Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!

Bulamazsanız merak etmeyin. Aşağıdaki sizlerle harfin yerini paylaşıyoruz.

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