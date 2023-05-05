Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi! 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor!
Sosyal medyada popüler olan son optik yanılsama size büyük bir şaşkınlık yaşatacak. 6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor. Bunun için size verilen süre 5 süre olarak duyuruldu. 5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak. Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.
05.05.2023 17:05 - Son Güncelleme: 05.05.2023 17:05
Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi geldi. 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor. Optik illüzyonlar her zaman insanların ilgisini çekiyor. Görseller yalnızca insanların dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda beynin ve gözlerin gözlem becerilerini geliştirmedeki etkinliğini de artırır. Şimdi sizleri görüntüde 6'ların arasında yer alan B harfini bulmanız isteniyor.