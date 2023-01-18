Bedava gibi ucuza dağıtılıyor! Bu hafta geldi ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı! 2x1L çeşit adet 15 TL! Tekstil, mutfak aletleri...

ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 25 TL üzeri alışverişlerde Arko Nem Krem Çeşitleri 38 TL, Colgate Optic White Diş Macunu 48 TL, Oral-B Ultrathin Gold Diş Fırçası 25 TL'den satılıyor. Bu 3 ürünü bugün marketlerin kapanış saatine kadar indirimli fiyatlarıyla alabilirsiniz. Yarından itibaren ise Fax Sıvı Sabun Okyanus / Zeytinyağlı 15 TL, Fairy Bulaşık Deterjanı 67,95'e düşecek. İşte ŞOK 17-24 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE...