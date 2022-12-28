Başvuru yapanlara 10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Bütçenize göre onay alın! Sakın kaçırmayın!
10-20-30-40-50 ve 100 bin TL ödeme haberi verildi! Başvuru yapanlar anında alıyor! Bankalar yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri kampanyalarla nakde ihtiyaç duyan insanların yardımına yetişmektedir. Kampanyalar yardımıyla acil gereksinim sahibi olan vatandaşlar borçlarını kapatma veya tek çatı altında toplama imkânı bulabilmektedir. Üstelik bankalar müşterilerini gereksiz işlemlerle zorlamamakta ve kampanyaların sunmuş olduğu olanakları olabildiğince geniş tutmaktadır.
28.12.2022 13:18 - Son Güncelleme: 28.12.2022 13:18