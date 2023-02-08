Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste... 8-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı!

Bu anlamda minimum 12.000 TL maaş alacak olması da kuşkusuz en mühim hususların başında yer almakta. Fakat burada kamu sektöründe çalışacak olanlar açısından yakından ilgilendiren bir konu işe yaş şartı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yaş şartına uygun olmayanların ne yazık ki kamu memur alımlarına başvurma gibi durumu söz konusu olmayacak.