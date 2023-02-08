Başvurmayan bin pişman olur! En az 12.000 TL maaşla alım var! ilanlar sıralı tam liste... 8-28 Şubat 18-48 yaş arası memur alımı başladı!
Kamu için çalışma kuşkusuz anında herkes yönünden mühim bulunduğu şu dönemdelerde 18-48 yaş arası memur alımı başladı. Buna göre bu yaş aralığında olanlarda çok basit biçimde memur olabilecek. Üstelik bu haber duyulduktan sonra başvurmayanlara baktığımız vakit büyük bir fırsatı da kaçırmış olacaklar.
08.02.2023 13:27 - Son Güncelleme: 08.02.2023 13:27
Bu anlamda minimum 12.000 TL maaş alacak olması da kuşkusuz en mühim hususların başında yer almakta. Fakat burada kamu sektöründe çalışacak olanlar açısından yakından ilgilendiren bir konu işe yaş şartı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yaş şartına uygun olmayanların ne yazık ki kamu memur alımlarına başvurma gibi durumu söz konusu olmayacak.
Kamu Memur Alımı Başladı! İŞKUR Ve E-Devletten Başvuru Yapın
Kamu memur alımları için hemen başurunuzu da bekleme yapmadan yapmalısınız. Kamu memur alımı başvurusu için ilanlar yayınlanmış olurken kurum aracılığıyla başvurularınızı da iletmeye başlayacaksınız.