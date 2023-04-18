Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Doğu kahverengi yılanları, doğu ve güney Avustralya'da yaşayan insanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yılanlar, diğer türlerden daha fazla insan ölümüne sebep olma potansiyeline sahip olan en zehirli ikinci yılan türüdür. Son zamanlarda, bir kadın yatak odasında doğu kahverengi yılanı gördüğünde, yılan avcısını acil olarak çağırdı. Ancak, yılan avcısı yılanı bulmakta zorlandı ve yılan sonunda yatağın altında saklanmış olduğu ortaya çıktı. Bu makale, doğu kahverengi yılanlarının tehlikesi hakkında bilgi verirken, insanlar için en iyi korunma yöntemlerini de sunacaktır.