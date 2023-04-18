RAMAZAN İMSAKİYE
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Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Avustralya'nın doğu ve güney kesimlerinde bulunan doğu kahverengi yılanları, ülkedeki diğer yılan türlerinden daha fazla yılan ısırığı ölümlerinden sorumlu olan en tehlikeli yılan türlerinden biridir. Melbourne Üniversitesi Avustralya Venom Araştırma Birimi'ne göre, dünyadaki en zehirli ikinci yılan türü olarak kabul edilmektedir. Bu yılanlar, kalp, diyafram ve akciğerleri etkileyen nörotoksin içerikli bir zehir salgılarlar ve kurbanın boğulmasına neden olabilirler.

18.04.2023 13:58 - Son Güncelleme: 18.04.2023 13:58
Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Doğu kahverengi yılanları, doğu ve güney Avustralya'da yaşayan insanlar için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yılanlar, diğer türlerden daha fazla insan ölümüne sebep olma potansiyeline sahip olan en zehirli ikinci yılan türüdür. Son zamanlarda, bir kadın yatak odasında doğu kahverengi yılanı gördüğünde, yılan avcısını acil olarak çağırdı. Ancak, yılan avcısı yılanı bulmakta zorlandı ve yılan sonunda yatağın altında saklanmış olduğu ortaya çıktı. Bu makale, doğu kahverengi yılanlarının tehlikesi hakkında bilgi verirken, insanlar için en iyi korunma yöntemlerini de sunacaktır.

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Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Son zamanlarda, Queensland'de yaşayan bir kadın ve aynı bölgede çalışan bir adam, yataklarında doğu kahverengi yılanları bulduklarını bildirdi. Bu durum, Avustralya'nın bu yılan türlerinin yaşam alanlarına insanların evlerinin de dahil olduğunu göstermektedir.

Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Bir yılan avcısı olan Glaser, bir yavru doğu kahverengi yılanını yatak odasının zemininde gördü ve yılanın kaçmasını önlemek için kapının altına havlu koyarak yılanı odaya hapsolmasını sağladı.

Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Ancak yılan, bir anda ortadan kayboldu ve Glaser yatağı arayarak yılanı yatağın altında buldu.

Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Glaser, yılanın zehirinin bir yetişkini öldürecek kadar güçlü olduğunu ve yılanın olgunlaştıkça daha da zehirli hale geldiğini söyledi.

Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Bu nedenle, doğu kahverengi yılanlarına karşı dikkatli olunması ve mümkün olduğunca uzak durulması önemlidir.

Başınıza gelmemesi için siz de bakın! Yaz geliyor! Yılanın çıktığı yer kabuslarınıza girecek!

Sonuç olarak, doğu kahverengi yılanları Avustralya'nın en tehlikeli yılanlarından biridir ve yaşam alanları insanların evlerini de kapsar. Bu nedenle, bu yılan türleriyle karşılaşıldığında, uzman bir yılan avcısından yardım almak gerekmektedir.

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