Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? SORGULAMA EKRANI ve LİSTESİ 2023! 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise...
ÖĞRENCİLERE KARNE ÖDÜLÜ! Okullarda 1. dönemin sona ermesiyle gözler Cumhurbaşkanının müjdelediği Başarı Teşvik Programına çevrildi. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başarı Teşvik Programı nedir, başvurular ve ödemeler başladı mı, ne zaman başlayacak? Başarı Teşvik Programı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kimler Başarı Teşvik Programına başvurabilir? Ödemeler ne zaman, nasıl, nereden yapılacak? İşte 1. ve 2. dönem Ödeme takvimi 2023, sorgulama ekranı (Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama - e-Devlet) ve listesi: İlkokul, ortaokul, lise...
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Öğrencilere en az 300 TL, en fazla asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılacak. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere de 5.104 TL başarı ödülü verilecek. Yapılan açıklamada, ''Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği'' denildi. Peki başvurular, ödemeler ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılır, kimler başvuru yapabilir? 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise...
2023-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesiyle okullar 6 Şubat'a kadar kapandı. Milyonlarca öğrenci şimdilerde tatil yaparken bir yandan da Başarı Teşvik Programı hakkında araştırmalara koyuldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi vermişti. Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı" hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.