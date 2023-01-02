Başarı Teşvik Programı BAŞLADI MI? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? SORGULAMA EKRANI ve LİSTESİ 2023! 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELER! Öğrencilere en az 300 TL, en fazla asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılacak. Karnesinde başarı gösteren öğrencilere de 5.104 TL başarı ödülü verilecek. Yapılan açıklamada, ''Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği'' denildi. Peki başvurular, ödemeler ne zaman yapılacak? Nasıl başvuru yapılır, kimler başvuru yapabilir? 1. 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise...