Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Canan Karatay uzun yaşam için tarifi verdi!

Doğal gıdalardan zengin beslenmeyi savunan ve işlenmiş, rafine gıdaların tüketimine karşı çıkan Canan Karatay tavsiyeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Karatay, doğal yollarla yapılmış lahana turşusu ve turşu gibi fermente gıdaları tüketmenin probiyotik faydaları açısından önemini de vurguladı. Ünlü profesör ayrıca uzun yaşam için bu besini önerdi. Karatay bu besinin bütün Anadolu'da yaygın olduğunun altını çizdi.