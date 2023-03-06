Baş harfi A,S, E, B olanlara şans, para, bolluk yağıyor! ASTROLOJİYE GÖRE İSMİNİZİN ANLAMI! 1,2,3,9,11 Rakamlarla hesaplayın!

İsimlerimizin astrolojik boyutta bir anlamı bulunuyor. Adınız, soyadınız, göbek adınız ve doğum bilgileriniz değerlendirmeye alınarak hesaplama yapılıyor. Böylece isminize göre karakteriniz hakkında ipucu çıkıyor. Peki, isimlerin astrolojik anlamı ne? İsminize göre astrolojide kaderinizin şifresi ne? İşte tüm merak edilenler!