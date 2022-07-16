Vav TV İzle
Haberler Trend Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!

Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!

32 günlük vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları düşüyor. Kısa vakit evvel yüzde 20'lerin üstünde faiz oranları ile ilgi çeken çoğu banka yeni dönemde faiz oranlarını geri çekti. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin de yükselmesi ile mevduat hesaplarının faiz oranları da araştırılmaya başladı. Birçok banka doğrultusundan tekrardan güncellenen faiz oranları en yüksek getiriyi elde etmek isteyenlere avantajlı bankacılık hizmetlerinden de yararlanmaları imkanını sağlıyor.

takvim.com.tr
16.07.2022 09:58 - Son Güncelleme: 16.07.2022 09:58
Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!

Yüksek faiz oranlarından yararlanarak, 32 günlük vadede en iyi faiz getirisini alabilmek isteyenler amacıyla basit müracaat imkanları da tanınıyor. Peki, en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte yanıtı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!

Türk Lirası birikimlerini banka hesaplarında durduğu her an yüksek hoş geldin faizleri ile değerlendirmek isteyenlere bankalardan cazip teklifler sunulmaya başladı.

Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!

Birçok bankacılık ayrıcalığından da yararlanarak birikimlerini katlamak isteyenlere yüksek oranlarda getiri fırsatı sunuluyor. Kur korumalı TL mevduat hesapları ve günlük vadeli hesaplara ilginin ise arttığı kaydedildi.

Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!
Bankaların Hoş Geldin Faiz Oranları Ne Kadar?
32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,50 faiz seviyesi ile ilgi çekiyor. Şu an amacıyla iki banka doğrultusundan sağlanan bu yüksek miktar detaylı ek ürün tüketimi ile birikimlerini değerlendirmek isteyen kullananlara sunuluyor.
Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!

Öte yandan gene ek ürün kullanarak hoş geldin faizi zamanı sonucunda da aynı miktarlarla devam ederek bitmeyen hoş geldin faizi fırsatından da yararlanmaları sağlanacak.

SON DAKİKA