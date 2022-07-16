Bankalar son tekliflerini yaptı! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar paranızı katlayacak! Aylık 5 bin TL hesabınıza yatıyor!

Bankaların Hoş Geldin Faiz Oranları Ne Kadar?

32 günlük en yüksek faiz veren banka %20,50 faiz seviyesi ile ilgi çekiyor. Şu an amacıyla iki banka doğrultusundan sağlanan bu yüksek miktar detaylı ek ürün tüketimi ile birikimlerini değerlendirmek isteyen kullananlara sunuluyor.