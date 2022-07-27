Bankada birimi olanlar dikkat! Paranıza para katın! 32 günlük mevduat faizleriyle ayda 15 bin TL kazanın!

Birikimi olan vatandaşları sevindiren haber! Bankalar bu vatandaşlar amacıyla yeni bir kampanya hazırladı. Buna göre yüksek faiz oranları ile paralarını değerlendirebilecekler. Yapılması gereken tek şey bankada hesap açmak! Ardından paranız durdukça değerlenecek. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız haberin devamını okuyun.