SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı aldı! Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı

Geçtiğimiz aylarda dünya nüfusu 8 milyar insana ulaşarak insanlık tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu devasa nüfus, dünyanın farklı bölgelerine yayılmış durumda. Peki, hangi ülkeler bu nüfusun en yoğun kısmını barındırıyor? İşte dünyanın en kalabalık 10 ülkesi ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 08:54 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 08:54
Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı aldı! Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı 1

Dünya nüfusunun sürekli artması kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve küresel işbirliğini daha da önemli hale getiriyor. Bu süreçte en kalabalık ülkeler arasında yer alan ülkeler dünya ekonomisinde ve siyasette de önemli rol oynamaya devam edecek.

Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı aldı! Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı 2

10. Meksika

Meksika, yaklaşık 128,455,567 kişilik nüfusuyla listede onuncu sırada yer alıyor.

Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı aldı! Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı 3

9. Rusya

Rusya 144,444,359 nüfusuyla dokuzuncu sırada.

SON DAKİKA