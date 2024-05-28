Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı aldı! Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı

Geçtiğimiz aylarda dünya nüfusu 8 milyar insana ulaşarak insanlık tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu devasa nüfus, dünyanın farklı bölgelerine yayılmış durumda. Peki, hangi ülkeler bu nüfusun en yoğun kısmını barındırıyor? İşte dünyanın en kalabalık 10 ülkesi ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri!