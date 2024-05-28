Bakın Türkiye listede kaçıncı sırayı aldı! Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı

Geçtiğimiz aylarda dünya nüfusu 8 milyar insana ulaşarak insanlık tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu devasa nüfus, dünyanın farklı bölgelerine yayılmış durumda. Peki, hangi ülkeler bu nüfusun en yoğun kısmını barındırıyor? İşte dünyanın en kalabalık 10 ülkesi ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri!
Dünya nüfusunun sürekli artması kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve küresel işbirliğini daha da önemli hale getiriyor. Bu süreçte en kalabalık ülkeler arasında yer alan ülkeler dünya ekonomisinde ve siyasette de önemli rol oynamaya devam edecek.
10. Meksika
Meksika, yaklaşık 128,455,567 kişilik nüfusuyla listede onuncu sırada yer alıyor.
9. Rusya
Rusya 144,444,359 nüfusuyla dokuzuncu sırada.