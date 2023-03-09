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Haberler Trend Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ'su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ'su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

Kuşların arasındaki 4 kiviyi görmeniz için şahane bir optik illüzyon paylaştık. Gregory Dukas tarafından hazırlanan bu görselde sizden 11 saniye içinde sevimli kuşların arasına gizlenmiş 4 gizli kiviyi bulmanız istenmektedir. Resme ilk baktığınız kuşların ve kivilerin renginin benzer olacağını göreceksiniz. Ancak detaylara iyi odaklananlar süre dolmadan kivilerin yerini bulabiliyor.

09.03.2023 12:26 - Son Güncelleme: 09.03.2023 12:26
Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

Bugün sizlerle paylaştığımız bu görüntüde bahçede kuşların arasına gizlenmiş 4 kiviyi bulmanız isteniyor. Bu yalnız dikkat seviyesi çok yüksek olanların çözebileceği bir zeka oyunu olarak tanımlanıyor. Son dönemde bu tarz görseller insanların ilgisini çekmeyi başardı. İlk olarak bunun kolay bir meydan okuma olmadığını net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Şimdi sizi kivileri bulmanız için görselle baş başa bırakıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

4 KİVİYİ BULABİLİR MİSİN?

Resimde birçok kuş yer alıyor ve bunların arasında 4 kivi gizlendi. Onları tespit etmek için sadece süre başladı.

Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

ÇOK AZ KİŞİ BULDU

Dudolf bu resmi Facebook sayfasında yayınladı ve binlerce zeka geliştiricinin bakış açısını denemesini sağladı.

Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

Ancak sadece birkaçı başarılı oldu.

Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

İYİ BİR GÖZE SAHİPSENİZ...

Öte yandan kuşların arasında meyveleri yalnızca iyi bir göze sahip olanların bulabileceği edildi.

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