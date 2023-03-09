Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ’su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!

Bugün sizlerle paylaştığımız bu görüntüde bahçede kuşların arasına gizlenmiş 4 kiviyi bulmanız isteniyor. Bu yalnız dikkat seviyesi çok yüksek olanların çözebileceği bir zeka oyunu olarak tanımlanıyor. Son dönemde bu tarz görseller insanların ilgisini çekmeyi başardı. İlk olarak bunun kolay bir meydan okuma olmadığını net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Şimdi sizi kivileri bulmanız için görselle baş başa bırakıyoruz.