Bahçede gizlenmiş 4 kiviyi bulanın IQ'su çok yüksek çıkıyor! 3, 2, 1, 0 süreniz başladı! Zekanızı test edin!
Kuşların arasındaki 4 kiviyi görmeniz için şahane bir optik illüzyon paylaştık. Gregory Dukas tarafından hazırlanan bu görselde sizden 11 saniye içinde sevimli kuşların arasına gizlenmiş 4 gizli kiviyi bulmanız istenmektedir. Resme ilk baktığınız kuşların ve kivilerin renginin benzer olacağını göreceksiniz. Ancak detaylara iyi odaklananlar süre dolmadan kivilerin yerini bulabiliyor.
09.03.2023 12:26 - Son Güncelleme: 09.03.2023 12:26
Bugün sizlerle paylaştığımız bu görüntüde bahçede kuşların arasına gizlenmiş 4 kiviyi bulmanız isteniyor. Bu yalnız dikkat seviyesi çok yüksek olanların çözebileceği bir zeka oyunu olarak tanımlanıyor. Son dönemde bu tarz görseller insanların ilgisini çekmeyi başardı. İlk olarak bunun kolay bir meydan okuma olmadığını net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Şimdi sizi kivileri bulmanız için görselle baş başa bırakıyoruz.