Bahar geliyor sanmayın kış kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz
Bahar aylarında olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıkları bir düşüp bir yükselerek herkesi şaşırtıyor. Bu kapsamda sıcak günleri özleyenler yaz aylarının ne zaman geleceğini merak ederek uzman yorumlarını takip ediyor. Bu hafta hava sıcaklıklarında bir düşüş yaşanacak.
04.04.2023 08:47 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:47
Nisan ayı geldi ama beklenen bahar bir türlü gelmiyor. Türkiye genelinde birçok şehir için yapılan son uyarılara göre hafta içi sağanak yağış görülecek. Özellikle Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde de ani hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. İşte MGM tarafından bu hafta için yapılan güncel uyarılar!