RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Bahar geliyor sanmayın kış kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz

Bahar geliyor sanmayın kış kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz

Bahar aylarında olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıkları bir düşüp bir yükselerek herkesi şaşırtıyor. Bu kapsamda sıcak günleri özleyenler yaz aylarının ne zaman geleceğini merak ederek uzman yorumlarını takip ediyor. Bu hafta hava sıcaklıklarında bir düşüş yaşanacak.

04.04.2023 08:47 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:47
Bahar geliyor sanmayın kar kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz

Nisan ayı geldi ama beklenen bahar bir türlü gelmiyor. Türkiye genelinde birçok şehir için yapılan son uyarılara göre hafta içi sağanak yağış görülecek. Özellikle Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde de ani hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. İşte MGM tarafından bu hafta için yapılan güncel uyarılar!

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Bahar geliyor sanmayın kar kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz

Meteoroloji tarafından yapılan haftalık tahminlerine göre Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu yağmurlu olacak.

Bahar geliyor sanmayın kar kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz

Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. 3 Nisan Pazartesi günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehre uyarı geldi.

Bahar geliyor sanmayın kar kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz

Öte yandan çarşamba günü İstanbul ve birçok ilde ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak.

Bahar geliyor sanmayın kar kapıda! İl il son dakika uyarı verildi! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Güneşli havalara kısa bir mola vereceksiniz

10 KENT İÇİN SARI ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 kentte sarı alarm verdi. Uyarı yapılan kentler arasında İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa gibi iller yer alıyor.

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