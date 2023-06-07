BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ | Eşe, emekli, çalışan babaya HEDİYE TAVSİYELERİ! Babalar günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
Babalar günü hediye önerileri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Son birkaç gün kala babasına hediye almak isteyenler çeşitli hediyeler hakkında araştırmalara başladı. Manevi açıdan değeri yadsınamaz olan Babalar Günü'nde sürprizlerine yön verecek olanlar Babalar Günü hediyesi araştırmalarına başladı. İşte babaya alınabilecek en güzel hediyeler...
07.06.2023 23:08 - Son Güncelleme: 07.06.2023 23:08
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
Çoğu baba teknolojiye ilgi duyar. Bu nedenle akıllı saat, giyilebilir teknolojik ürünler, kulaklıklar gibi seçenekler, teknolojiye meraklı babalar için iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca play station alarak babanızla ortak zaman geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.
TIRAŞ MAKİNESİ
Kullanışlı bir hediye için babanızı en mutlu edenlerden biri tartışmasız tıraş makinesi olacaktır. Evde pratik bir şekilde bakım yapmayı seven babalara tıraş makinesi favori hediyeler arasında yer alıyor. Farklı başlıklarıyla tıraş makineleri babanızın işini kolaylaştıracaktır.