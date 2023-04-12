RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Ne dediyse tutan kahin Baba Vanga! Öyle bir kehanet için tarih verdi ki duyanlar şaştı kaldı! Resmen felaket... 2023 yılının 2. yarısında...

Ne dediyse tutan kahin Baba Vanga! Öyle bir kehanet için tarih verdi ki duyanlar şaştı kaldı! Resmen felaket... 2023 yılının 2. yarısında...

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga, daha önce birçok önemli olayı kehanetleriyle bildiği iddiasıyla dünya gündeminde yer almıştı. 1996 yılında hayatını kaybeden kahinin, 2023 yılı için yaptığı 5 tahmin dünya basınında ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almaktadır. Baba Vanga'nın daha önce gerçekleşen kehanetleri arasında 11 Eylül saldırısı, Obama'nın başkan seçilmesi ve koronavirüs salgını yer almaktadır. Ancak Baba Vanga, 2023 yılı için oldukça ürkütücü kehanetlerde bulunmuştur.

takvim.com.tr
12.04.2023 16:52 - Son Güncelleme: 12.04.2023 16:52
Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri korkuttu! İşte dünyayı bekleyen 5 felaket...

Birçok insanın ilgisini çeken Baba Vanga'nın kehanetleri hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki kehanetlerin gerçekliği konusunda herhangi bir kanıt yoktur ve sadece birer spekülasyondan ibarettir. Bu nedenle bu kehanetlerin gerçekleşeceğini veya gerçekleşmeyeceğini söylemek mümkün değildir.

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Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri korkuttu! İşte dünyayı bekleyen 5 felaket...

Baba Vanga'nın 2023 Yılı için Yaptığı Tahmin

Nükleer Patlama Olabilir

Çernobil felaketini doğru tahmin eden Baba Vanga, 2023 yılında olası bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunmuştur.

Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri korkuttu! İşte dünyayı bekleyen 5 felaket...

Daha geçtiğimiz ay Ukrayna'da yer alan Zaporijya santralinin çevresinde meydana gelen güçlü patlamalar ve Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği yönündeki endişeler, Baba Vanga'nın bu tahminini daha gerçekçi ve ürkütücü hale getirmektedir.

Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri korkuttu! İşte dünyayı bekleyen 5 felaket...

Normal Doğumlar Sona Erecek

Balkanlar'ın Nostradamus'unun yaptığı tahminler içinde en dikkat çeken senaryo, doğal insan doğumlarının sona ermesi oldu. Kahine göre hükümetler doğal insan doğumlarını önüne geçecek ve insan yaşamının laboratuvarda üretimi için baskı uygulayacaklar.

Baba Vanga’nın 2023 kehanetleri korkuttu! İşte dünyayı bekleyen 5 felaket...

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan EctoLife projesi ise geleneksel doğumun yerini alabilecek yapay rahimler üreteceğini ve gelecekte bebeklerin kapsüller içerisinde büyüyebileceğini öne sürmektedir.

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