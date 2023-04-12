Ne dediyse tutan kahin Baba Vanga! Öyle bir kehanet için tarih verdi ki duyanlar şaştı kaldı! Resmen felaket... 2023 yılının 2. yarısında...

Birçok insanın ilgisini çeken Baba Vanga'nın kehanetleri hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyoruz. Öncelikle belirtmek isteriz ki kehanetlerin gerçekliği konusunda herhangi bir kanıt yoktur ve sadece birer spekülasyondan ibarettir. Bu nedenle bu kehanetlerin gerçekleşeceğini veya gerçekleşmeyeceğini söylemek mümkün değildir.