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Haberler Trend Aztekler'in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye'de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!

Aztekler'in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye'de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!

Son yılların popüler besinlerinden biri olan amaranth, görüntüsüyle kinoayı anımsatan bir bitkidir. Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak bilinen amaranth, özellikle çölyak hastaları için ideal bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan bu bitki, şu anda sadece belirli bir ilimizde bulunmaktadır. İşte amaranth bitkisinin faydaları ve tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
03.07.2023 08:55 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:55
Aztekler’in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye’de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!

Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak kullanılan bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. "Öümsüzlük bitkisi" olarak nitelendirilen amaranth bitkisi Türkiye'de sadece o ilde bulunuyor. İşte amaranth bitkisinin faydaları...

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Aztekler’in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye’de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!

SADECE BALIKESİR'DE!

Türkiye'de kayıtlı olarak sadece Balıkesir'de ekilen amarant bitkisinden hayvan yemi ve çölyak hastaları için un üretilmesi sağlanıyor.

Aztekler’in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye’de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!

Kökeni Hindistan ve Güney Amerika olan amarant bitkisinin Balıkesirli emekli sağlık çalışanı Zerrin Canik tarafından Balya'nın kırsal Ilıca Mahallesi'nde ekimi yapılıyor.

Aztekler’in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye’de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!

Zerrin Canik, amarant bitkisinin susuz üretilmesiyle kuraklık dönemlerinde hayvancılığa büyük katkısının olacağını belirtti.

Aztekler’in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye’de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!

AMARANTH FAYDALARI

Tohumları % 6 ila %10 yağ içeriğine sahip olan amaranth kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. Glüten hassasiyeti olanlar, kolesterolü düşürücü etkisi olan bu süper besini yulafa alternatif olarak kullanabilirler.

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