Aztekler'in mucize bitkisi! Hayvanlara yem, insanlara şifa, çölyak hastalarına gıda... Türkiye'de sadece o ilde! Çölyak hastalarına müjde!
Son yılların popüler besinlerinden biri olan amaranth, görüntüsüyle kinoayı anımsatan bir bitkidir. Aztek ve Maya uygarlıklarında şifa kaynağı olarak bilinen amaranth, özellikle çölyak hastaları için ideal bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan bu bitki, şu anda sadece belirli bir ilimizde bulunmaktadır. İşte amaranth bitkisinin faydaları ve tüm merak edilenler...
03.07.2023 08:55 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:55