Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Başvuran herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!
Yardıma muhtaç olan vatandaşlar için yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumu aracılığı ile geri ödemesiz nakit desteği veriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz konusu yardım başlığının detaylarını açıkladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan verilebilecek olan nakdi yardım etmeye dair haberin devamı
23.07.2022 11:25 - Son Güncelleme: 23.07.2022 11:26
Devlet kurumları, detaylı faktörler kapsamında dezavantajlı gruplarda değerlendirilebilecek olan şahıslara birtakım yardımlar iletmektedirler. Bu yardımların çoğu, kişilerin esas gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacına hizmet etmektedir. Bu kapsamda devletin bu sosyal yardım siyasetini yürütmek ile yükümlü kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, gereksinim sahibi vatandaşlara "fakirlik/ muhtaçlık aylığı" hizmeti sunmaktadır.
Yoksulluk Aylığı Nedir?
Yoksulluk ya da başka adı ile muhtaçlık aylığı olarak tanınan sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan tasarlanmış olan bir sosyal yardım modelidir.